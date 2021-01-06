Euro
9.07
Dolar
7.35
BIST 100
1,505.28
Altın
1,947.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Kulelerinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
logo
Ekonomi

KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.01.2021
KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

Ankara

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 86 milyon 839 bini geçti
Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek
Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu

Benzer haberler

Kredi garanti kurumları kefaletlerinde esnekliğe süre uzatımı

Kredi garanti kurumları kefaletlerinde esnekliğe süre uzatımı

Eğirdir ve Gölcük Krater Gölü ile Alata Sahili kesin korunacak hassas alan ilan edildi

KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

Hava yolu ve hava taksi işletmelerinde ruhsat geçerlilik koşullarını etkileyen süreler uzatılabilecek

Hava yolu ve hava taksi işletmelerinde ruhsat geçerlilik koşullarını etkileyen süreler uzatılabilecek
SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi

SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi
Makinelere 'akıl veren' teknolojiyle 32 ülkeye ihracat

Makinelere 'akıl veren' teknolojiyle 32 ülkeye ihracat