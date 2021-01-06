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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,81 artışla 1.501,61 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 06.01.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 1.501,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,60 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile metal eşya, makina, tek gerileyen ise yüzde 0,76 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün gün içinde 1.506,89 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 1.489,56 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı. Seçimlerin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı belirtiliyor.

Bugün ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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