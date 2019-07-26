Euro
6.33
Dolar
5.68
BIST 100
101,879.10
Altın
1,417.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği

11. Kalkınma Planı'na göre yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek, kooperatif destek sistemi hayata geçirilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 26.07.2019
Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği

Ankara

Kooperatif destek sistemi hayata geçirilecek, girişimciliğe yönelik desteklerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.

AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, girişimcilik kültürünün teknoloji tabanlı ve yenilikçi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek sağlanacak.

Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması gibi alternatif finansman imkanları güçlendirilecek.

Kredi garanti sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından kurumsallaşmasına kadar tüm ihtiyaçlarına hitap edecek Girişim Destek Paketi hayata geçirilecek.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların faydalanabileceği, kuluçka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin, eğitimlerin ve güncel gelişmelerin paylaşıldığı bir Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacak.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitap eden yapıların geliştirilmesine öncelik verilecek.

İstanbul öncelikle bölgesel, sonrasında ise küresel girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dışındaki girişimci aktörlerin Türkiye'ye gelmesini cazip kılacak destek ve düzenlemeleri içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacak.

Yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayacak şekilde rekabet güçleri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal ve yenilikçi kooperatifçilik desteklenerek ortak çalışma kültürünün artırılması sağlanacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin çeşitliliği sağlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun koşullu kredi desteklerine devam edilecek.

Hazine destekli kredilerde imalat sektörüne, ihracata, markalaşmaya, e-ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz desteği sağlanarak bu desteklerin etkinliği artırılacak.

Kooperatif Destek Sistemi hayata geçirilecek ve finansal destek araçları geliştirilecek. Bu çerçevede, kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım amaçlı giderleri kredilerle desteklenecek.

Kooperatifçilikle ilgili farkındalık sağlanması ve kooperatif girişimciliğinin farklı alanlarda uygulanması için çalışmalar yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu

Benzer haberler

Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği

Kooperatiflere ve girişimciye 'kalkınma' desteği

Kukla merakı girişimci yaptı

'Nohut dürüm' satarak 11 kişiye istihdam sağladı