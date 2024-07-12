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Ekonomi

Konya'nın devasa dairesel tarlalarında hasat mesaisi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) üçüncü büyük işletmesi Gözlü Tarım İşletmesindeki her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda hasat sezonu kapandı.

Abdullah Doğan  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Konya'nın devasa dairesel tarlalarında hasat mesaisi tamamlandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Konya

Modern ekipmanların ve teknolojin kullanıldığı Konya'nın Sarayönü ilçesindeki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yağmurlama, damlama ve robotik sulama sistemleriyle üretim yapılıyor.

Sezonun en yoğun ve hareketli günlerini yaşayan işletmede, 63 bin 500 dekarlık hububat ekili alanda hasat sona erdi.

Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine (center pivot) göre ekimin yapıldığı 492 dekarlık dairesel tarlalarda ise hasat, çok sayıda biçerdöverle gerçekleştirildi.

Her biri 69 futbol sahası büyüklüğündeki arpa ekili tarlada, dekara ortalama 500-600 kilogram rekolte elde edildi.

Hasat 9 biçerdöverle 3 saatte bitti

Gözlü TİGEM Bitkisel Üretim Şube Şefi Dudu Erdoğan, AA muhabirine, işletmede hasat heyecanının yaşandığını söyledi.

İşletmenin 34 bin 500 dekar tarlanın sulandığını anlatan Erdoğan, "7 center pivot tarlamızdan ikisinde hububat ekili. Burası 492 dekar, 9 biçerdöverle 3 saatte hasat işlemini gerçekleştirdik. Burada diğer çember tarlamızda da arpa ekilişi vardı. Dekarda ortalama 500-600 kilogram verim elde ettik. Toplamda ise hububatta 63 bin 500 dekar alanda 16 bin ton rekolte bekliyoruz. Elde ettiğimiz ürünü tohum hazırlama tesisinde sertifikalandırıyoruz. Bunları çiftçilerimize sunuyoruz." diye konuştu.

Robotik sulama sistemi, işçilik ve verimde öne çıkıyor

Erdoğan, modern sulama imkanlarından yararlandıklarını belirterek, "Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin yanında robotik pivot sulama sisteminden yararlanıyoruz. Sulama sistemi, kendi ekseni etrafında dönerek sulama yapıyor. Birim alanda daha fazla ürün alıyoruz. Diğer sulama sistemlerine göre daha verimli. Dairesel tarla, köşesi yok." ifadesini kullandı.

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