Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,133.55
Altın
1,883.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Koyuncu Tuz İşletmeleri İhracat Bölge Müdürü Ahmet Solak, çıkarılan tuzun Rusya ve Amerika başta olmak üzere, Afrika ve Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.

Taner Aydın   | 30.09.2020
Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Tuz Gölü'nden çıkarılan tuz, 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Tuz Gölü'nde faaliyet gösteren 3 firma, ürettiği tuzları iç ve dış piyasaya satışa sunuyor.

Koyuncu Tuz İşletmelerinin ham madde üretim müdürü Yusuf Sinan Doğan, AA muhabirine, göl üzerindeki 1200 hektarlık alanda 2006 yılından bu yana üretim yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde 2 ay önce başlanan hasadın devam ettiğini ifade eden Doğan, "Yılda bir kere üretim dönemi olur. Temmuz ayı sonu, ağustos ayı başı gibi üretime başlarız. Şu an hasadın ortasındayız. Kasım ayı başı ya da sonu gibi de üretimi tamamlarız. Geçen yıl 860 bin ton tuz üretmiştik, bu yıl 1 milyon 200 bin ton tuz üretmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nden çıkarılan tuz, 60'dan fazla ülkeye gönderiliyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Doğan, tesiste 150 kişinin istihdam edildiğini, göl tuzunun endüstriyel ve sofralık olarak ayrı ayrı hazırlandıktan sonra ülke ve dünya pazarlarına ulaştırıldığını bildirdi.

Firmanın ihracat bölge müdürü Ahmet Solak ise en büyük pazarlarının Rusya olduğunu söyledi.

İşlenen ürünün yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getiren Solak, şöyle konuştu:

"İşlenmemiş ham tuzun da yaklaşık yüzde 25'lik kısmını ihraç etmekteyiz. Şu an 60'tan fazla ülkeye tuz ihraç ediyoruz. Buradan çıkardığımız tuzu en çok, Rusya ve Amerika başta olmak üzere, Afrika ve Avrupa ülkelerine satıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerindeki üreticilerle rekabet yaşıyoruz ancak bizim tuzumuzun şöyle güzel bir özelliği var. Çok az karbon salınımı ile güneş enerjisi kullanarak üretim yapıyoruz. Su arıtma sistemleri üreten, paketli gıda üretimi yapan, deterjan üretimi yapan firmalarla daha çok çalışıyoruz."

Solak, Türkiye'nin tuz ihracatının her yıl arttığına dikkati çekerek, bunda en büyük payın Tuz Gölü olduğunu kaydetti.

Dünyada Tuz Gölü benzeri 6 göl olduğunu, bunlardan üçünde tuz üretimi yapılabildiğini aktaran Solak, "Ülkemizde Konya, Aksaray ve Ankara'nın kesiştiği bölgede yer alanda yer alan Tuz Gölü, yaban hayatı için de oldukça önemli. Tuz üretimi yapmanın yasak olduğu gölün güney kısmında her yıl göçle gelen binlerce flamingo kuşu yaz boyu bölgede konaklıyor. Turistlerin de yoğun uğrak yeri olan Tuz Gölü, özellikle Uzak Doğu'dan gelen çok sayıda yabancı turistin destinasyon noktası." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı
Neslihan hemşirenin polis eşinin başındaki en zor nöbeti
'Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla daha önce karşılaşmadık'
Kovid-19'un tüketici davranışlarında dönüşümler yaratması bekleniyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı

Benzer haberler

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Konya'dan 60 ülkeye tuz ihracatı

Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

Konya'da oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

9 bin yıllık tarihe Türk kazı başkanı

9 bin yıllık tarihe Türk kazı başkanı
Anamas Dağı'ndaki krater gölü, doğaseverler ile trekking tutkunlarının ilgisini çekiyor

Anamas Dağı'ndaki krater gölü, doğaseverler ile trekking tutkunlarının ilgisini çekiyor
Kadir Şeker hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi

Kadir Şeker hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi