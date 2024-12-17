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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2024'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 29,4 arttı.

Mahmut Çil  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,8 arttı

İstanbul

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 155,4 oldu.

KFE, kasımda yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 12 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, kasımda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4 ve İzmir'de yüzde 1,9 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8 ve İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi.

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