Euro
8.78
Dolar
7.36
BIST 100
1,101.69
Altın
1,988.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 25,7 artışla 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Murat Aslan   | 19.08.2020
Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. 

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Haziran 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 139,5 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,6, 2,7 ve 3 yükseliş gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 20,1, 26,4 ve 28 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı