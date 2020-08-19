CANLI- İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor
Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açılıyor.
Ankara
Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açılıyor.
#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşuyor. https://t.co/eYnk202Vtu— AA Canlı (@AACanli) August 19, 2020
Fabrikanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.
Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.