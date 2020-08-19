Euro
8.78
Dolar
7.36
BIST 100
1,101.69
Altın
1,988.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Ekonomi

CANLI- İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açılıyor.

19.08.2020
CANLI- İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor

Ankara

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası törenle açılıyor.

Fabrikanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.

Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

CANLI- İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor

CANLI- İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında konuşuyor