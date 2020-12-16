Euro
9.52
Dolar
7.81
BIST 100
1,406.76
Altın
1,857.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı

Konut Fiyat Endeksi, ekimde aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 29,2 artışla 149,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bekir Gürdamar   | 16.12.2020
Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ekim 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 149,9 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,5 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 1,9 ve yüzde 1,6 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,3, yüzde 29,1 ve yüzde 28,9 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında bir günde 2 bin 862 vaka kaydedildi
Financial Times'ın 'Yılın Kişisi Ödülü' Kovid-19 aşısını bulan Şahin ve Türeci'nin oldu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan: Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

Benzer haberler

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,2 arttı

TCMB: Gelecek yıl para politikası enflasyonun düşürülmesi odağında belirlenerek uygulanacak

Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku