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Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Mayıs haftasında 211 milyar 397 milyon lira artarak 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liradan, 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 91 milyar 912 milyon lira artarak 22 trilyon 18 milyar 546 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 287 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 23 mayıs itibarıyla 29 milyar 96 milyon lira artarak 2 trilyon 286 milyar 879 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 572 milyar 19 milyon lirası konut, 61 milyar 516 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 653 milyar 345 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 784 milyon lira artarak 2 trilyon 639 milyar 58 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artarak 2 trilyon 105 milyar 136 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 718 milyar 766 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 386 milyar 370 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 240 milyon lira artışla 400 milyar 817 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 293 milyar 705 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 milyar 342 milyon lira artarak 3 trilyon 891 milyar 421 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,66'sı oldu.

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