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Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 592 milyon lira azalarak 798 milyar 817 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Mart haftasında 190 milyar 513 milyon lira artarak 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liradan, 17 trilyon 251 milyar 187 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 431 milyar 67 milyon lira artarak 20 trilyon 428 milyar 338 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 157 milyar liraya ulaştı

Tüketici kredilerinin tutarı, 14 Mart itibarıyla 34 milyar 628 milyon lira artarak 2 trilyon 157 milyar 120 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 541 milyar 321 milyon lirası konut, 67 milyar 328 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 548 milyar 471 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 22 milyar 359 milyon lira artarak 2 trilyon 448 milyar 158 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 yükselişle 1 trilyon 907 milyar 563 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 664 milyar 729 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 242 milyar 834 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 587 milyon lira artışla 341 milyar 702 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 255 milyar 915 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 448 milyon lira artarak 3 trilyon 711 milyar 622 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 26 milyar 592 milyon lira azalarak 798 milyar 817 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,91'ine geriledi.

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