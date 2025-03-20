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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kaldı.

AB'de ise inşaat üretimi ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,9 ile İtalya’da, yüzde 2,4 ile Slovenya'da, yüzde 1,6 ile Macaristan ve Slovakya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile İsveç'te, yüzde 4,1 ile Portekiz'de ve yüzde 3,9 ile Fransa'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda yüzde 10,7 ile Slovenya'da, yüzde 8,5 ile Slovakya'da ve yüzde 8,4 ile Çekya'da artarken, Macaristan'da yüzde 9,6, Fransa'da yüzde 7,1 ve İsveç'te yüzde 6,1 geriledi.

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