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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

Arife Yıldız Ünal  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek.

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