Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.
Ankara
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Kurumun hizmet merkezlerinden şahsen yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.