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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çeşitli unvanlarda 52 personel alacak.

Cüneyt Kemal Özkök  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alacak

Ankara

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İşçilerden 1'i mühendis, 2'si tekniker, 4'ü 2. kaptan, 4'ü 2. mühendis, 20'si gemici ve 21'i yağcı olarak istihdam edilecek.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi İŞKUR tarafından ayrıca duyurulacak.

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