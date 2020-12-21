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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek.

Merve Özlem Çakır   | 21.12.2020
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 30 Kasım'da duyurulan 20 kişilik kılavuz kaptan alımına ilişkin süreçte sadece 1 aday işe girmeye hak kazandı. Söz konusu ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, KPSS şartı aranmaksızın yeni bir ilan yayımlandı.

Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun 19 kılavuz kaptan alınacak.

Başvuracak kişilerin, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yeterliliğe sahip olması, sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek başvurabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından aday listelerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, listeler, sınav yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) ilan edilecek.


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