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Ekonomi

KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi çalışıyor

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi görev yapıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi çalışıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 101 bin 243 kişi çalışıyor ve bunların 101 bin 28'i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 215'i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 316'sı memur, 42 bin 858'i sözleşmeli, 41 bin 321'i kapsam içi işçi, 3 bin 464'ü kapsam dışı işçi, 9 bin 284'ü ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.


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