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Ekonomi

KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri 28 Aralık'a kadar uzatıldı.

Merve Özlem Çakır   | 22.12.2022
KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Başkanlığa gelen talepler doğrultusunda KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinde uzatıma gidildi.

​​​​​​​Bu kapsamda, 1 Aralık 2022'den başlayarak 26 Aralık 2022'ye kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar 28 Aralık olarak tespit edildi.

KDV beyanname verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri, yeni yılda da vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonu olarak uygulanacak.

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