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Ekonomi

Kayıt dışı istihdama 1 milyar 73 milyon lira ceza

SGK, bu yılın ocak-temmuz dönemindeki 71 bin 456 iş yeri denetiminde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 1407 işyerinin sahte olduğunu ve 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığını tespit etti.

Özcan Yıldırım  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Kayıt dışı istihdama 1 milyar 73 milyon lira ceza

Ankara

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektör ve bölgelerde denetimlerine ağırlık veren Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin 289 lira ceza kesildi.

Söz konusu dönemde, 1407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

Kayıt dışında 1 puan, 27 milyar liraya karşılık geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, denetimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, SGK'nin aktüerya dengesinin ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemini dile getirdi.

Kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34,5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27,1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam, kurallara uygun hareket ederek sigortalı çalıştırmaya dikkat eden işverenlerle kayıt dışı çalıştıran işverenler arasında haksız rekabete neden olduğu gibi hem çalışan haklarının ihlali hem de ülke ekonomisinin zararı anlamına geliyor. Başta sendikalar olmak üzere sosyal tarafların da desteğiyle kayıt dışıyla mücadelemiz, Türkiye genelinde sektör ayrımı gözetmeksizin etkin bir şekilde sürüyor. 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26'ya, tarım dışında ise yüzde 16’ya kadar geriledi. Denetimlerimiz, kayıt dışının yüksek olduğu ve yabancı uyrukluların yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde artarak devam edecek."

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