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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Katma değerli üretime KOBİ desteği

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, uzay, havacılık, enerji ve medikal sektöründeki ihtiyaçları karşılayacak yeni tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Erhan Cihan Ünal  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Katma değerli üretime KOBİ desteği Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), uzay, havacılık, enerji ve medikal sektöründeki ihtiyaçları karşılayacak yeni bir tesis kazandı.

Dora Makina'nın OSTİM’de inşa edilen yeni binasına taşınması dolayısıyla tören düzenlendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın önceden memur kenti olarak nitelendirildiğini belirterek, "Ankara şimdi sanayi şehri, 13 OSB ile Türkiye'nin sayılı merkezlerinden, sanayi şehirlerinden birisine dönüşmüş durumda. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 13 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz." dedi.

OSTİM’in birçok alanda çözüm merkezi konumunda olduğunu ifade eden Oktay, "Savunma sanayinde geldiğimiz ölçek son 5. nesil uçakların üretimi. Bugün F-16’ları konuşuyoruz. Belki bu dışarıdan alacağımız son savaş uçaklarımız olacak inşallah. Bundan sonra kendi savaş uçaklarımızla sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarını değil dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Dora Makina Kurucu Ortağı Bekir Sağlamyürek de Dora Makina’nın Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nden (CERN) iş alan ilk Türk firma olduğunu söyledi.

Şirketin birçok kritik parça üretimine katkı verdiğini ifade eden Sağlamyürek, 175'in üzerinde personel ile sektöre hizmet ettiğini bildirdi. Sağlamyürek, yeni yatırımla birlikte AR-GE biriminin büyüdüğünü belirterek, "Yaptığımız birçok proje ile millileştirmeye katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Biz KOBİ'ler ülkemizin kalkınması ve sanayileşmenin artması için yapmamız gerekenleri biliyoruz. Görevimizin bilincindeyiz. Üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. KOBİ’ler ülkelerin kalkınması adına büyük etkendir. Bu kalkınmayı daha da hızlandırmak için daha fazla iletişim, daha fazla işbirliği, daha fazla devlet desteği gerekli. KOBİ ne kadar güçlüyse, devletimiz de o kadar güçlüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da Dora Makina’nın OSTİM’in marka firmalarından birisi olduğunu söyledi. Aydın, nitelikli, kaliteli ve stratejik ürünleri üreten firmaların büyük bir çoğunluğunun OSTİM’de olmaya devam ettiğini bildirdi.

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