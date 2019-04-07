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Ekonomi

Katılım bankalarının karı 2018'de 2 milyar TL'yi aştı

Katılım bankalarının net karı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon lira oldu.

Murat Birinci   | 07.04.2019
Katılım bankalarının karı 2018'de 2 milyar TL'yi aştı

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla yüzde 29,2'lik artışa işaret etti. 

Katılım bankalarının 2018 yılı net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Sektörün net karı, 2017'de 1 milyar 583 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan öz kaynaklar toplamı, 2018'de yüzde 22,9'luk artışla 16 milyar 769 milyon liraya ulaştı.

En fazla net karı Kuveyt Türk elde etti 

Geçen yıl katılım bankaları içinde en fazla net karı 869 milyon 812 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü, 444 milyon 750 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 325 milyon 397 bin lira ile Vakıf Katılım takip etti.

Ziraat Katılım ve Albaraka Türk de sırasıyla 322 milyon 665 bin lira ve 133 milyon 968 bin lira net dönem karı elde etti.

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım karını 2 katına çıkardı

Geçen yıl net karını 2017'ye göre en çok artıran banka Vakıf Katılım oldu. Kar artışı yüzde 135,6 olan Vakıf Katılım'ı, yüzde 103,1 ile Ziraat Katılım, yüzde 29,1 ile Kuveyt Türk, yüzde 18,5 ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

Söz konusu dönemde net karı azalan tek banka ise yüzde 43,5'lik düşüşle Albaraka Türk oldu.

Aktif büyüklük 

Kuveyt Türk, 2018 sonu itibarıyla 74 milyar 232 milyon liralık aktif büyüklüğü ile sektördeki liderliğini sürdürdü. 47 milyar 52 milyon liralık aktif toplamla Türkiye Finans Katılım Bankası ikinci, 42 milyar 224 milyon lira ile Albaraka Türk de üçüncü sırada yer aldı.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise sırasıyla 22 milyar 189 milyon lira ve 20 milyar 956 milyon lira oldu.

Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankaları, bin 108 şubede 15 bin 143 kişiyi istihdam ediyor.

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