Tarım Kredi'den katılım bankası hamlesi

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çok da uzun olmayan vadede katılım bankası anlamında faizsiz sistemle bir çalışma yapacağız." dedi.

Fotoğraf: AA/Salih Şeref

ANKARA

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yurt içinde veya yurt dışında ortaklarla bir katılım bankası kurma hedeflerinin olduğunu belirterek, "Çok da uzun olmayan vadede katılım bankası anlamında faizsiz sistemle böyle bir çalışma yapacağız." dedi.

Poyraz, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nde (EMD) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Birliğin işleyişi hakkında bilgiler veren Poyraz, amaçlarının kooperatif ortaklarının ihtiyacı olan girdilerin ekonomik olarak teminindeki süreci işletmek olduğunu söyledi. Poyraz, "Ortaklarımıza yıllık yaklaşık 9 milyar lira civarında bir kredi kullandırıyoruz. Bunun da yüzde 70'ten fazlası ayni kredi biçiminde. Buna rağmen, ortaklarımızdan geçen sene sonu itibarıyla 450 milyon lira gibi bir ürün alımı gerçekleşmiş. Ciddi bir orantısızlık var." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ürettikleri ürünleri tüketiciye ulaştırmada daha fazla sorumluluk almak olduğunu dile getiren Poyraz, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre "sözleşmeli üretim" modeliyle üretim yapmak istediklerini anlattı.

Poyraz, yurt içinde market zincirleriyle iş birliğine gidip kooperatifin ürünlerini tüketicilere ulaştırmaya başladıklarına işaret ederek, "Dış pazar noktasında İran, Rusya ve Çin üzerine bir çalışma yapıyoruz. Çin'e teknoloji anlamında satabileceğimiz ürün yok ama gıda noktasında Çin pazarı Türkiye'nin gündeme alması ve üzerinde çalışması gereken bir pazar. Oradaki fuarları takip edip, market zincirleriyle görüşmeler yapıp bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Genelde küçük ve orta ölçekli çiftçilerle muhatap olduklarına vurgu yapan Poyraz, şöyle devam etti:

"Büyük çiftçiler başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer bankalarla muhatap oluyor. Ziraat Bankasının bize kaynak kullandırma maliyeti yüzde 27. Biz şu anda özel sektörle Ziraat'in ortasında bir yerdeyiz. İşin kritik noktası, yüzde 20-23 aralığında toplanan mevduatın yüzde 40 oranında tarım sektörüne aktarılması. Biz yüzde 27 ile aldığımız fonu yüzde 29 ile aktarıyoruz. Bu anlamda kredi kısmak gibi bir durumumuz yok, bulabildiğimiz tüm kaynakları tarım sektörünü desteklemek anlamında aktarıyoruz."

Katılım bankası

Poyraz, yurt içinde veya yurt dışında ortaklarla bir katılım bankası kurma hedeflerinin olduğunu belirterek, "Çok da uzun olmayan vadede katılım bankası anlamında faizsiz sistemle böyle bir çalışma yapacağız. Bahsettiğim sistem katılım bankalarının bile isteyip de yapamadığı bir sistem. Aslında faizsiz modelin uygulanabileceği en iyi yer Tarım Kredi." ifadelerini kullandı.

"Maliyetleri aşağı çekmek için yeni yöntemler geliştirdik"

Çiftçilerin girdi maliyetlerini aşağı çekmek için çalışma yaptıklarını dile getiren Poyraz, gübre üretim maliyetlerini düşürmek için girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Poyraz, GÜBRETAŞ'ın ham madde alırken bankadan fon kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ürün alırken bankadan fon kullanıyor. Yüzde 35'i aşan bir maliyet var. 'Tarım Kredi olarak size bir nevi ön ödeme yapalım, siz de şu faizi maliyet unsuru olarak aşağı çekin ve bize bir indirim yapın.' diye önerdik. Onlar da kabul etti çünkü başka bir bankadan kredi alacak, o aldığı girdiyle de ürünü üretecek piyasaya ve bize satacak. Fonlama maliyetini de aşağı çekme anlamında yeni bir yöntem geliştirdik. Tarım Kredi ve GÜBRETAŞ olarak önümüzdeki günlerde ciddi bir fiyat avantajı sağlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim."

Sigorta faaliyetlerini de faizsiz sigorta üzerinden yürüttüklerini belirten Poyraz, Bereket Sigorta adı altında hem tarımsal faaliyetlerde hem de diğer sigorta faaliyetlerinde aktif bir şekilde çalışmaya başladıklarını aktardı.

Poyraz ile Bereket Sigorta AŞ ve Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürü Mahmur Güngör, daha sonra Tarım Kredi ve Bereket Sigorta arasında münhasırlık sözleşmesini imzaladı.

Muhabir: Mustafa Çalkaya,Sevgi Ceren Gökkoyun