Karsan'ın Japonya Distribütörü Altech, e-JEST'i "geleceğin ana ürünü" olarak görüyor
Karsan'ın Japonya Distribütörü Altech, sağdan direksiyonlu e-JEST'i "geleceğin ana ürünü" olarak gördüklerini ve 2024'te 100 satış hedeflediklerini bildirdi.
Tokyo
Avrupa ile başladığı yolculuğu Kuzey Amerika pazarıyla büyüten Karsan, başta Japonya olmak üzere Doğu Asya pazarlarına giriş yapmaya hazırlanıyor.
Nisan 2023'te Altech ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla Japonya pazarına adım atan Karsan, e-JEST modelinin ülke tanıtımını geçen hafta Tokyo'da yaptı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğindeki tanıtımın ertesi günü, e-JEST'in sağdan direksiyonlu modeli için Tokyo'da test sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.
Test sürüşünde Tokyo'daki Prince Hotel garajından hareket eden e-JEST'in, Japonya'nın en yüksek yapılarından ünlü "Tokyo Tower" önünde fotoğrafı çekildi. Şiba-koen bölgesindeki olağan trafik akışında yaklaşık 40 dakika süren test sürüşünün ardından e-JEST, başlangıç noktasına döndü.
Test sürüşünü gerçekleştiren Japon şoför İgaraşi Yuşi, yolculuk sonrası AA muhabirine açıklamasında, ünlü kule etrafında aracı kullanmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Karsan üretimi e-JEST'in yol tutuş ve fren sistemlerini beğendiğini kaydeden İgaraşi, "(İlk kez gören) Etraftaki insanlar 'Bu otobüse benzeyen şey nedir?' diye hissediyor." ifadesini kullandı.
İgaraşi, 30 yıldan fazla şoförlük yaptığını belirterek, elektrikli araçların çevreye olumlu etkileri karşısında, benzinli arabaların sayısının dünya genelinde gelecekte azalacağına dikkati çekti.
"Tokyo ülke genelinde en kirli havaya sahip." diyen şoför İgaraşi, dizel motora sahip araçlar karşısında, elektrikli olması dolayısıyla e-JEST'e Japonların ilgisinin artacağını söyledi.
Altech İcradan Sorumlu Genel Müdürü Suyama Hidehiko ise Karsan'a yaptığı üç ziyarette Japonya pazarında "ne kadar satış yapabileceklerini" anlattığını ve anlaşma imzaladıklarını ifade etti.
BMW motorunda yangın ve patlama dahil kazaların gündemde olmadığını savunan Suyama, Japon müşterinin öncelikleri arasında güvenlik geçmişindeki başarının geldiğini bildirdi.
Sayuma, "2024'te hedefimiz 100 Karsan e-JEST satışı gerçekleştirmek." diye konuştu.
Karsan Japonya Distribütörü Altech Üst Yöneticisi (CEO) İkeya Toşişige, işbirliğiyle son dönemdeki çevre sorunlarının çözümüne katkı sunmak istediklerini söyledi.
Elektrikli otobüs pazarını geliştirmek için Karsan ile uzun vadeli çalışmayı planladıklarını kaydeden İkeya, e-JEST modelini "geleceğin ana ürünü" olarak niteledi.
Japon yönetici, bu ortaklık sayesinde son yıllarda hızla değişen pazar ortamında müşterilerin çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.
"Japonya hiç aklımızda yoktu"
Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş da AA'ya açıklamasında, "mobilitenin geleceğinden bir adım önde olmak" vizyonuyla, dünyanın elektrikli dönüşüme gireceğini değerlendirerek hareket ettiklerini söyledi.
Bu yıl sonu itibarıyla 1000 lektrikli Karsan ürününün Avrupa ve Amerika yollarında dolaşacağını bildiren Baş, "büyük gurur ve sorumluluk" olarak nitelediği bu durumun, Karsan firmasına 100 milyon kilometrelik bir deneyim yaşattığını belirtti.
Ürünlerini "daha iyisini yapmak" hedefiyle güncellediklerini ve satış sonrası sürece yöneldiklerini anlatan Baş, ihtiyaçlar karşısında "müşterilerin sürekli yanında olduklarını" vurgulayarak, Karsan'ın global marka olmasını hedeflediklerini kaydetti.
Japonya'da Altech firmasıyla iyi bir ortaklık kurduklarını ve sağdan direksiyonlu şehir içi taşımacılığına adanmış ilk minibüsü hazırladıklarını ifade eden Baş, bu modelin Japonya pazarında "satılabilir ve plakalandırılabilir" olduğunu bildirdi.
Baş, "Sağdan direksiyonlu pazara ürün yapmak, Japonya'dan başlayıp yapmak, bizim sağdan direksiyonlu diğer ülkeler için büyük bir referans çünkü Japonya pazarı isterleri çok ağır. Ağır isterleri hayata geçirebiliyorsanız ürününüz diğer pazarlara daha çabuk hazırlanır." değerlendirmesinde bulundu.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) pazarına da yönelebileceklerine işaret eden Baş, şu ifadeleri kullandı:
"Biz teknolojiyi üretmiyoruz, teknolojiyi ürünlerimize müşterilerimizin yararına öncü olarak adapte edip sunuyoruz, bizim yaptığımız iş bu. Yani bir batarya teknolojisini keşfetme yolculuğumuz yok. Ama gelecekte, bataryadan örnek olsun diye söylüyorum, batarya teknolojisi nereye gidecek, hangi teknolojik batarya, örneğin kimyası devreye girecek, ürünlerimize onları adapte etmeye uğraşıyoruz. Hedefimiz Avrupa ve Amerika'ydı açıkçası, Japonya hiç aklımızda yoktu. Japonya'nın devreye girmesi, fuarda Japon iş ortağımızın görmesiyle oldu. O da bizimle benzer gelecek yönünde hedefleri olan bir şirket, aynı hedeflere yönelik çalışıyoruz."
- Karsan e-JEST
6 metrelik elektrikli şehir minibüsü Karsan e-JEST, markanın elektrik dönüşümünde lider model olarak dikkati çekiyor. 22 kişilik yolcu kapasitesine rağmen kompakt boyuta sahip e-JEST, gücünü BMW'nin 135 kilovatsaat elektrik motorundan alıyor. 88 kilovatsaat batarya kapasitesiyle 210 kilometreye kadar menzile sahip araç, hızlı şarjla 1 saatte, ev tipi gece şarjıyla 4 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 kendi kendini de şarj edebiliyor.
Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve rakiplerini geride bırakan tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan e-JEST, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. Araç kontrol sistemlerinin yer aldığı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, USB çıkışlarıyla donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan e-JEST'in sağdan direksiyonlu versiyonu, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle yolcularına binek araç konforu sunuyor.
ESP'den Hillholder'a kadar aktif ve pasif güvenlik sürüş özelliklerini bir arada sunan e-JEST, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sonra şimdi de Japonya'yı elektriklendiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.