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Ekonomi

KARDEMİR'in 5 yıllık stratejik planı ve performans sistemi toplantıda değerlendirildi

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, "Hep birlikte şirketimizi daha parlak ve sürdürülebilir geleceğe taşıyacağız." dedi.

Orhan Kuzu  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
KARDEMİR'in 5 yıllık stratejik planı ve performans sistemi toplantıda değerlendirildi

Karabük

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı ve kurumsal performans sistemi, Bolu'da düzenlenen toplantıda ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu Abant'taki otelde "KARDEMİR'den Geleceğe Güçlü Adımlar: Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Sistemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, yönetim kurulu üyeleri ve ünite müdürleri katıldı.

KARDEMİR'in geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan, 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı ve kurumsal performans sistemi, şirket yetkililerince ele alındı.

İki oturumda gerçekleştirilen toplantının birinci bölümünde performans sistemi, diğer kısımda birimlerin belirlediği hedef göstergelerine ulaşıp ulaşmadığını gösteren birim karne değerlendirmesi yapıldı.

Ünite müdürleri, hedefe ulaşmayan göstergelerin nedenlerini ve bir sonraki çeyrek için planlarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, stratejik planın şirketin geleceği için hayırlı olmasını temenni ederek, tüm yöneticilerden yüksek gayret göstermelerini istedi.

Şirketin köklü geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu noktada durum tespiti yaparak nerede olduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Hedeflerimizi tespit ederek hangi yöne ilerlememiz gerektiğine karar vermeliyiz. Yeni yol çizmek, daha dinamik ve güvenli geleceğe ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz tüm çabalardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Hep birlikte şirketimizi daha parlak ve sürdürülebilir geleceğe taşıyacağız."

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