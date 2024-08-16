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Ekonomi

KARDEMİR 100 işçi alacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 100 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu.

Ahmet Anıl Özler  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
KARDEMİR 100 işçi alacak

Karabük

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçinin istihdam edileceği belirtildi.

Şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "İşçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne yapılacak. Adayların, en geç 21 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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