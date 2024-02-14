Dolar
30.74
Euro
32.90
Altın
1,993.20
ETH/USDT
2,748.40
BTC/USDT
51,306.00
BIST 100
9,021.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Karadenizli fındık üreticileri sıcaktan değil zirai dondan tedirgin

Hava sıcaklığının normalin üzerinde seyrettiği Karadeniz'de, fındık üreticileri zirai don ihtimalinin tedirginliğini yaşıyor.

Veysel Altun  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Karadenizli fındık üreticileri sıcaktan değil zirai dondan tedirgin Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un fındık üretiminde Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri olduğuna, Bafra ve Çarşamba ovalarında önemli tarımsal üretim yapıldığına işaret etti.

Kış mevsimi olmasına rağmen hava sıcaklığının bölgede 20 dereceleri gördüğünü belirten Sağlam, tarımda şu an için sıcak havaların olumsuz bir etkisinin oluşmadığını dile getirdi.

Özellikle Samsun'un doğu kesimindeki ilçeleri Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık'ta yoğunlukla fındık üretildiğini aktaran Sağlam, "Bugüne kadar bir sıkıntı yok ama bu havaların sıcaklığı biraz daha uzarsa sıkıntı olabilir, fındıklarda gözlerin patlaması ve olası bir donda meyvelerimiz zarar görebilir." dedi.

"Meteorolojiyi çok yakın takip ediyoruz"

Sahada sürekli kontroller yaptıklarını anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Şu anda hiçbir ekili ürünümüzde, dikilmiş olan ürünlerimizde sıkıntı yok. Meteorolojiyi çok yakın takip ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğa karşı her an arazideyiz. Hububat alanlarımızın tamamında arpa, buğday tarlalarında herhangi bir sıkıntı yok. Ovalarımızda üretilen ürünlerimizde, zaten sulama imkanları olduğu için üretimde sıkıntı olmayacak. Kivi, elma, armut tamamen ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Önümüzdeki günlerde meteoroloji verilerine baktığımızda hava sıcaklığının düşeceğinden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Terme ilçesi Karamahmut Mahallesi'nde fındık üreticiliği yapan Yaşar İleri ise fındıkta, ilkbaharda zirai dondan dolayı rekoltenin düştüğü yıllar olduğuna dikkati çekti.

Şu anda fındıkta seyrin doğal ilerlediğini vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık olması sebebiyle fındıklardaki dişi çiçekler açarak yavaş yavaş tozlanmaya ve meyveye dönüşmeye başlıyor. Bu da ileri zamanlarda sert bir donda ürünlerin etkilenmesine sebep olacaktır. Hava bu şekilde devam ederse ürünlerimiz gayet güzel görünüyor. Şu an açan çiçeklere baktığımızda verimin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda bizim yerli fındık bahçelerimiz palaz ve yağlı fındık olduğu için erken zamanda uyandıklarından verimi erken yaparlar, ürünler de meydana gelebilecek soğuklardan daha çabuk etkilenir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de deniz suyu kış ortasında iki aydır sıcak hava dalgasına maruz kalıyor
Erzincan'daki toprak kaymasının ardından Fırat Nehri boyunca alınan numunelerde kirlilik tespit edilmedi
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

Samsun'da Aşık Veysel'in "insansı robotu" konser verdi

Karadenizli fındık üreticileri sıcaktan değil zirai dondan tedirgin

Kışın sıcak geçtiği Karadeniz'de gelecek bir ay fındık için kritik

Samsun'da eski tütün depoları "ihracat üssü"ne dönüştü

Samsun'da eski tütün depoları "ihracat üssü"ne dönüştü
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor

Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet