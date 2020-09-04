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Ekonomi

Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla gülüyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 04.09.2020
Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu/AA

Sinop

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta denize açılan balıkçılar, tekneleri palamut dolu limana dönüyor. Avlanan balıklar kilogramlarına göre tanesi 10 ila 20 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avından bu sezon umutlu olduklarını söyledi.

Tezgahların yavaş yavaş şenlendiğine işaret eden Tuncer, "Önümüzdeki süreçte deniz suyunun soğumasıyla avcılığın artacağını umut ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığın şu an yüzlerini güldürdüğünü belirterek, palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit gibi balıkların da ağlara takılmaya başladığını ifade etti.

Gündoğdu, balık fiyatlarının mevcut durumda biraz yüksek olduğunu, birkaç gün içerisinde düşmesini beklediklerini vurguladı.

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