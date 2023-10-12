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Ekonomi

Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü

Samsun'da balıkçılar tarafından bolca avlanan hamsinin kilogram fiyatı 70 liraya düştü.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü

Samsun

Karadeniz'de en çok tercih edilen balıklar arasında ilk sırada yer alan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların daha çok talep görüyor. İriliğine göre hamsi 70-80 liradan alıcı buluyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Muhammed Kıyak, AA muhabirine, havaların soğumasıyla balığa olan talebin arttığını söyledi.

Hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini ifade eden Kıyak, "Bu sene vatandaş hamsiye doyacak. Mezgit, barbun, istavrit, hamsi balığı bol çıkıyor. Bu sene bereketli geçiyor. Bu sene vatandaşımız balığa da doyacak, hamsiye de doyacak." dedi.

Palamudun bu yıl az olduğunu belirten Kıyak, şöyle devam etti:

"Vatandaşımızın balığa olan ilgisinden memnunuz. Et ve tavuk fiyatlarına baktığımız zaman balık fiyatı gerçekten düştü. Zamanı geliyor kilosu 40-50 liraya balık satıyoruz. Et ürünlerine baktığımız zaman balık gerçekten çok ucuz. Hamsi balığına vatandaşın ilgisi çok. Sezonun başında hamsi 100-150 lirayı gördü. Şu an 80 liraya düştü fiyatı. Gün geçtikçe hamsinin fiyatı daha çok düşecek. Havaların biraz daha soğumasını bekleyelim. Hamsi bollaşacak. Şu anda hamsi yağlandı. Daha da iyi olacak. Hamsi yeniyor. Tavası mısır unuyla çok güzel oluyor. Yağışlar arttıkça hamsi yağlanır. "

Vatandaşlardan İsmet Akça ise ete nazaran balığın daha uygun fiyatlarda olduğunu, bu nedenle tercih edildiğini ifade ederek "Fiyatlar normal. Ne ucuz ne de çok pahalı. Vatandaş bu fiyatlara balık alır." diye konuştu.


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