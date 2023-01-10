Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,876.42
ETH/USDT
1,329.30
BTC/USDT
17,255.00
BIST 100
5,158.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pretorya’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu

Karabük'te et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında suni tohumlama yöntemiyle elde edilen buzağılar üreticilerin yüzünü güldürdü.

Orhan Kuzu   | 10.01.2023
Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2021'de başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Karabük'te uygulanmaya devam ediliyor.

Sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının genişletilmesi, hayvancılığın sürdürülebilir iş kolu haline getirilmesi, birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi ile gelirlerin artırılmasının hedeflendiği proje doğrultusunda 38 bin 145 büyükbaş hayvan varlığı bulunan Ovacık, Eflani, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki köylerde 2 bin 260 üretici belirlendi.

Köyleri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile özel veteriner hekimler, üreticilerden gelen talep doğrultusunda ineklere şarole, limuzin, angus ve simental ırklarından alınan spermalarla suni tohumlama yapıyor.

Şu ana kadar 400 üreticinin 1120 ineğine suni tohumlama yapıldı, hayvanlardan 800 buzağı elde edildi. Ayrıca, 320 ineğin daha doğum yapması bekleniyor.

"Projeyi ileriki yıllarda devam ettirmeyi hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, 3 yıllık projenin ikinci yılının tamamlandığını belirterek, "2021'de ilk olarak Ovacık ilçemizin bütün köylerinde suni tohumlama işine girdik. Aynı yıl Safranbolu merkez ve 8 köyü ile Eflani'nin bütün köylerini dahil ettik. 2023'te de Eskipazar'ın bütün köylerinde suni tohumlamayı yapacağız." dedi.

Kombine ırklarda simental sığırın üreticiler tarafından yoğun şekilde talep edildiğini dile getiren Ayvalık, bunları geliştirmeyi ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayvalık, "Birim hayvandan elde edilen et miktarını, verim ve damızlık durumunu artırmayı hedefliyoruz. Projemiz bu sene Eflani ilçemizde çok güzel meyvelerini vermeye başladı. Çok güzel örnekler oldu. İlk doğan buzağılarımız hem bizlerin hem de üreticilerimizin yüzlerini güldürdü. Bu projeden umutluyuz. Projeyi ileriki yıllarda devam ettirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl suni tohumlama için üreticilerden sadece 55 lira alındığına işaret eden Ayvalık, şu bilgileri verdi:

"İnşallah ileriki dönemlerde doğan buzağılarla daha da güzel sonuçları alacağımızı hedefliyoruz. Suni tohumlamadan doğan buzağılara 500 lira destek veriliyor. Şayet bu buzağı Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine üye olan bir üreticinin ahırındaki inekten doğmuşsa ilave olarak 200 lira destek var. 2023 yılı fiyatları ayrıca yapılacaktır."

Eflani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknisyeni İbrahim Çağlı da ilçede yaklaşık 400 ineğe suni tohumlama yaptıklarını belirterek, hayvanların yeni doğum yapmaya başladığını ifade etti.

Projeyi üreticilere en etkin şekilde ulaştırmayı istediklerini dile getiren Çağlı, amaçlarının melez hayvanları saf ırk haline getirerek kaliteyi yükseltmek olduğunu vurguladı.

"Projeden çok memnunuz"

Eflani'ye bağlı Yalacık Mahallesi'nde yaşayan üretici Kenan Demirtaş da desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Demirtaş, 7 ineğine suni tohumlama uygulandığını, ilk buzağısının doğduğunu ve projeden memnun olduğunu belirtti.

Halkevli köyü Ortakçı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yapan Murat Özdilli de 7 ineğe suni tohumlama yaptırdığını, 2 buzağısının doğduğunu anlattı.

Çemçi köyünden Mevlüt Özdemir de buzağılarının çok güzel olduğunu belirterek, projenin devam etmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla suçlanan iki sanığa 4,5'ar yıla kadar hapis istemi
Bakan Akar: Türkiye-Suriye arasındaki görüşmeler iyi niyetle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için başladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı
Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Benzer haberler

Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu

Karabük'te suni tohumlamayla 800 buzağı doğdu

Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

TarımCebimde mobil uygulamasını kullanan Kilisli üreticiler işlemlerini daha hızlı yapıyor

Yemeni üretimi tarihi çarşının tek ustasına emanet

Yemeni üretimi tarihi çarşının tek ustasına emanet
Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda

Türkiye'nin genç kayak merkezi Keltepe, kış turizmi destinasyonu olma yolunda
Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki Roma Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor

Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki Roma Kalesi gün yüzüne çıkarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet