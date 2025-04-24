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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 74,3 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mahmut Çil  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 74,3 oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar       
2024         2025
Ocak
76,274,6
Şubat
76,474,5
Mart
76,274,4
Nisan
76,774,3
Mayıs
76,3
Haziran
76,3
Temmuz
75,9
Ağustos
75,4
Eylül
74,9
Ekim
74,9
Kasım
75,6
Aralık
75,8
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