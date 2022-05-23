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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 23.05.2022
Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.744 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 78'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 oldu.


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