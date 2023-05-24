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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76 seviyesine çıktı.

Murat Aslan  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 76,3 oldu.

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