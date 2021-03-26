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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı martta azaldı

Kapasite kullanım oranı martta yüzde 74,7, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

Yunus Türk   | 26.03.2021
Kapasite kullanım oranı martta azaldı

İstanbul

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.780 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 74,7'ye indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 75,6'ya yükseldi.

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