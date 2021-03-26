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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 artışla 1.409,20 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 26.03.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,85 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 1.409,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 1,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile spor olurken, değer kaybeden bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

Dün tepki alımlarının gücünü koruyamaması ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle günü yüzde 1,38 değer kaybıyla 1.394,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemenin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri hafiflemesi ile pozitif bir seyir izlendiğini, dün negatif ayrışan yurt içi piyasalarda tepki alımlarının güçlenmesi durumunda toparlanmanın hızlı olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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