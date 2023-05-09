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Ekonomi

Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bugün imzalanması bekleniyor.

Özcan Yıldırım  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü

Ankara

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Protokolün, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalanması bekleniyor.

Birinci 6 ay için yüzde 45 zam talebi

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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