Dolar
19.51
Euro
21.43
Altın
2,022.53
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,574.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak: İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 azalışla 4.546,13 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,81 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.546,13 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile ticaret oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4.561,94 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.700 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Munzur Çayı’nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Çeşitli alanlardaki işbirliklerine ilişkin milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet