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Ekonomi

Kaliteli ayakkabı, ihracatta katma değeri artırdı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, sektörün yılın 9 ayında ihracatta adet bazında düşüş yaşanmasına karşın gelirini artırdığını söyledi.

Abdullah Doğan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Kaliteli ayakkabı, ihracatta katma değeri artırdı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

İçten, 26-29 Ekim'de düzenlenen "Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı"nın açılışı için geldiği Konya'da AA muhabirine, Konya'nın ayakkabı üretiminde ülkede üçüncü sırada yer aldığını, 35 milyon dolar ihracatla ekonomiye katkı verdiğini anlattı.

Konya'daki fuarın da ihracata katkı sağlayacağına dikkati çeken İçten, uzun yıllar sonra yapılan bu organizasyonun yeni pazarları beraberinde getireceğini bildirdi.

"İhracatımız yaklaşık 920 milyon dolar seviyesinde"

İçten, Avrupa'da ve global pazarlarda durgunluk etkisiyle gerilemenin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Her türlü sıkıntıya rağmen ayakkabı sektöründe yılın 9 aylık verilerine göre adetsel bazda bir miktar ihracatımızda düşüş olmakla beraber değer bazında halen artıdayız. Önceki seneye göre yüzde 3-4 oranlarında da olsa değer bazında artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu ucuz ayakkabıdan ziyade katma değerli, kilo başı daha yüksek ürünlerin ihracatını başarabilmişiz. ihracatımız yaklaşık 920 milyon dolar seviyesinde."

Global markalar üretimde etkinliğini artırıyor

Türkiye'nin ayakkabıda üretim kapasitesinin 550 milyon çift olduğuna değinen İçten, şunları kaydetti:

"Bu üretim kapasitemizle Avrupa'nın en büyük, dünyanın da 6'ıncı üretim merkeziyiz. Üretim kapasitemizin yaklaşık 380 milyon çiftini de ihraç eden ülke pozisyonundayız. Bu rakamın 2024'te artışa geçeceğini umut ediyoruz. Global markaların şu anda Türkiye'ye yeni yatırımları var. Bir spor ayakkabı firması, Türkiye'deki üretimini günlük 7 bin çiftlere kadar çıkardı. Avrupa merkezli bir başka global spor markası da Türkiye'de üretim yapmak için girişimde bulunuyor." ifadesini kullandı.

İçten, sektörün istihdamının 350 bin olduğunu sözlerine ekledi.

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