Kahramanmaraş'a 100 milyon dolarlık tekstil fabrikası

KAHRAMANMARAŞ

Kipaş Holding tarafından Kahramanmaraş'ta 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan tekstil fabrikasının açılışı yapıldı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Karaziyaret Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, holding olarak 35 yıl önce 30 işçiyle yola çıktıklarını, şu anda ise bu bayrağı 10 bin kişiyle birlikte taşıdıklarını söyledi.

8 sektörde faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de ilk bin şirket arasında 8 şirketlerinin bulunduğunu belirten Öksüz, bunlardan 5'inin de ilk 500 şirket arasında yer aldığını ifade etti.

Öksüz, açılışını yapacakları fabrikanın 3 bölümden oluştuğunu ve burada bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

"İplikten başlayıp, konfeksiyondan çıktık." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Hem spor giyim hem denim kumaşında Türkiye'nin en büyük denim ihracatçılarından birisiyiz. Avrupalılara kumaş üretiyoruz. Hatta bazı Avrupa firmaları kendi ürettikleri meşhur marka ürünlerine yavaş yavaş bizim kumaşların ismini yazmaya başladılar.

Ülkemizin geleceği ve kalkınması, insanlarımızın iş bulması, refah seviyelerinin yükselmesi için biz sanayicilere çok büyük görevler düşüyor. İş yapmakla bitmiyor, bizden sonraki nesillerde bunu nasıl devam ettirebiliriz. Burada da bizlere büyük görevler düşüyor. Yatırımlarımızın büyük çoğunluğunu ilimizde yapıyoruz ama girdiğimiz sektörlerin gereği bazı yatırımlarımızı ilimizin dışına yaptık. Kahramanmaraş'ta olabilecek her türlü yatırımda memleketimizin bizim için önceliği var."

Öksüz, Ege Bölgesi'nin Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden sonra en büyük yatırımı olacak Batı Kipaş Kağıt tesisinin imalatının da yaklaşık yüzde 30'unun yapıldığını söyledi.

Bu stratejik yatırıma devletin de destek verdiğini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu tesis, ülkemizin 300 milyon dolarlık kağıt ithalatını önlediği gibi 200 milyon dolar da üstüne ihracat yapacak. Yani cari açığımıza 5 milyon dolar katkıda bulunacak bir tesis. Tesisinin maliyeti yaklaşık 550 milyon dolar. 'Neden Ege Bölgesi?' dediğimiz zaman, tabii kullandığımız atık kağıt ham maddede orada bir boşluk gördüğümüz için bu yatırımı oraya yapıyoruz. Orada Türkiye'de üretilmeyen özel kağıtlar üreteceğiz. İlaç kutularının kağıtları, kaplamalı ve daha lüks kağıtlar üreteceğiz. Dünyada en iyi teknolojiyi uyguladığımız, çevreye en duyarlı tesisi şu anda yapıyoruz."

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ile Cihat Sezal'ın da katıldığı törende, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in okuduğu duanın ardından tesis açıldı.



