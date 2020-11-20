Euro
8.96
Dolar
7.55
BIST 100
1,313.02
Altın
1,866.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: TCMB mesajlarında oldukça netti

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığını bildirdi.

Dilara Zengin   | 20.11.2020
JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: TCMB mesajlarında oldukça netti

Washington

JPMorgan, TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Kuruluşun konuya ilişkin paylaştığı raporda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığı belirtildi.

"Ortodoks politika yolunda önemli bir adım"

Ağbal yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu Toplantısında ihtiyaç duyulan ve beklenen parasal sıkılaştırmanın açık bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, yine beklendiği gibi politika çerçevesinin sadeleştirildiği aktarıldı.

Raporda, bankanın gösterge faizi tek faiz haline getirerek piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Piyasa katılımcılarının TCMB'nin para politikası duruşunun sıkılığını anlaması için bir haftalık repo oranını izlemelerinin yeterli olacağına işaret edilen raporda, "Bunun, ortodoks politika yolunda önemli bir adım olduğunu ve şeffaflıkta bir artış olduğunu not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TCMB mesajlarında oldukça netti"

Raporda, politikalara ilişkin yol göstermede de önemli iyileşmeler olduğuna dikkat çekilerek, "Önceki açıklamalarda kullanılan karışık cümlelerin aksine TCMB bu kez mesajlarında oldukça netti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Önemli pozisyonlara güvenilir isimlerin atanmasının ve bankanın bugünkü adımının fiyat istikrarına yönelik riskleri önemli ölçüde azaltabileceği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Nitekim, Türk Lirası atamalardan bu yana dolar karşısında yüzde 12 değer kazandı. Dolayısıyla, enflasyonda beklenmedik bir yükseliş ve jeopolitik risklerde ani bir artış olmazsa yüzde 15'in politika faizinde döngüsel zirve olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki hamle büyük olasılıkla bir kesinti olacaktır. Nisan ayında 50 baz puanlık bir kesintiden başlayarak gevşemenin çok kademeli olmasını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı
ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: TCMB mesajlarında oldukça netti

JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: TCMB mesajlarında oldukça netti

TÜSİAD: Merkez Bankası'nın adımı yeni bir döneme girdiğimizin işareti

AA Finans Analisti ve ekonomist Bürümcekçi: TL'de değer kaybı baskısı azalacak

Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Politika faizinde artışa gidilmesi kaçınılmaz olmuştur

Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi: Politika faizinde artışa gidilmesi kaçınılmaz olmuştur
Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı

Merkez Bankası Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı
Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 82 milyar 351 milyon dolar oldu