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Ekonomi

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.

Gülşen Çağatay   | 08.03.2019
Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı

Ankara

Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate yükseldi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinden (JESDER) yapılan açıklamada, Türkiye'de jeotermal elektrik santrallerinin kurulu gücünün şubat sonu itibarıyla bin 347 megavata ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'de geçen yıl jeotermal enerjiden 6 milyar 894 milyon 164 bin kilovatsaat elektrik üretildiği belirtilen açıklamada, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre üretimin yüzde 23,75 artarak 1 milyon 374 bin 690 megavatsaate çıktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JESDER Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Son yıllarda yaklaşık yıllık 300 megavatlık yeni kapasitenin devreye alınması dikkati çekici. Dünyada jeotermal enerjide kapasitesini en hızlı artıran ülke Türkiye ve bu alandaki gelişimiyle de bir markaya dönüştü. Dünya, bu gelişmeleri Türkiye modeli olarak ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2020'ye kadar kurulu gücün 2 bin megavata çıkacağını tahmin ettiklerini aktaran Kındap," 2023 yılında ise 3 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefimiz var ancak bunların gerçekleşmesi için sektörün önünü görmesi gerekiyor. Ocak ayında jeotermal kaynaklardan 715 bin 160 megavatsaat, şubat ayında ise 659 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi." ifadelerini kullandı.

Kındap, jeotermalin seracılık, şehir ısıtması gibi alanlarda yaygınlaştırılması halinde Türkiye’nin yüzde 70’inde jeotermal enerji ile konut ve sera ısıtması yapılabileceğini, sektör olarak uygun teşviklerle bunu başarabileceklerini vurguladı.

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