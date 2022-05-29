Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,781.00
BTC/USDT
29,018.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.05.2022
Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Tokyo

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardımların artırılması çağrıları sonrası, yeni yardım kararı aldı.

Bu doğrultuda 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Rus saldırıları sonrası, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ukrayna içinde şimdiye kadar 8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Öte yandan Göç Hizmetleri Ajansı verilerine Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 1055'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti

Rusya: Donetsk bölgesindeki Krasnıy Liman şehri kontrol altına alındı

Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor

Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı
Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor

Ukrayna: Rus ordusu Severodonetsk yönünde saldırılarına devam ediyor