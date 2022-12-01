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Ekonomi

Japonya'da kış mevsimi enerji tasarruf periyodu başladı

Japonya'da olası enerji kesintilerine önlem amacıyla 4 ay sürecek elektrik tasarrufu periyodu başladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.12.2022
Japonya'da kış mevsimi enerji tasarruf periyodu başladı

Tokyo

Hükümet, mesken ve iş yerlerine yönelik 1 Aralık-31 Mart dönemi kapsamlı tasarruf önlem programı yayımladı.

Japon halkından evlerinde daha sıkı giyinmeleri ve ısıtıcı cihazları daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmaları istendi. Önlemler arasında daha kalın perde kullanılması ve ihtiyaç dışında lambaların söndürülmesi de yer aldı.

Elektrik perakendecileriyle işbirliği halinde elektrik tasarrufunu başarıyla sürdüren tüketicilere teşvik verilecek.

Öncelikle, enerji tasarruf programına kaydolan tüm meskenlere yaklaşık 2 bin yen (14 $) değerinde ödül puanı sağlanacak. Sonraki üç faturasını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 veya daha fazla düşürenlere ek ödül puan verilecek.

Tasarruf çağrısı, 2015 yılından beri ülke geneli kış mevsimi kapsamlı kayda geçen ilk enerji tasarruf talebi oldu.

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