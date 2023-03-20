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Ekonomi

İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi

TCDD İzmir Alsancak Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı.

Haydar Toprakçı  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Izmir

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Bahamalar bandıralı "The World" gemisi ile limana 160 yolcu geldi. Yolcular, Bergama Antik Kenti'ni gezmek için limandan ayrıldı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir Limanı'na şu ana kadar 22 kruvaziyerin rezervasyon yaptırdığını ifade eden Öztürk, "İzmir, çok daha fazla gemiye hitap edebilecek bir noktada olacak. Bunlar yapılan çalışmaların sonucunda oldu. İzmir üzerindeki toprağı attı. Şimdi koşma zamanı. Avrupa'nın 4 sene üst üste en iyi destinasyonu seçilen bir İzmir'den bahsediyoruz. İzmir'deki artış devam edecektir." dedi.


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