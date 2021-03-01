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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Kovid-19 yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır." dedi.

Abdulselam Durdak   | 01.03.2021
İTO Başkanı Avdagiç: Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin 2020 büyümesini değerlendirdi. Türkiye'nin 2020 yılında Çin'le birlikte G-20 ülkeleri içinde büyüme gösterebilen iki ülkeden biri olduğunun altını çizen Avdagiç, "İmalat sanayi ürünlerine tüm dünyada artan talebi Türk iş dünyası iyi değerlendirdi. Bu süreç gösterdi ki özel sektörümüz Türkiye için çok önemlidir. Özel sektörün ayakta kalması, Türkiye'nin ayakta kalması demektir." ifadelerini kullandı.

Hem yıllık hem çeyreklik bazda en yüksek artışın makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanmasının, gelecek için umut verdiğini aktaran Avdagiç, bunun gelecekteki talebe hazırlık yapıldığının, ihracat kapasitesinin de artacağının işareti olduğunu bildirdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi Kovid-19 başlangıç yılı 2020'de bile yüzde 1,8 büyüyerek, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarını katma değere çevirebildiğini ispat etti. OECD'de birinci sıradayız. Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu. Kovid-19 yılında ekonomisi de diri çıkan ülke olmak ne kolay ne de azımsanacak bir başarıdır."

"Türkiye üretimden vazgeçmedi"

İTO Başkanı Avdagiç, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 5,9'luk yüksek büyümenin çok değerli olduğunu belirtti.

Faizlerin yükselmeye başladığı, salgın tedbirlerinin sıkılaştığı bir dönemde Türkiye'nin üretimden vazgeçmediğinin altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmalatçılarımız var güçleriyle fedakarca çalıştı. Perakendecilerimiz hizmet vermeye devam etti. İş insanlarımız ve girişimcilerimiz hızla duruma uyum göstererek e-ticarette de dünyadaki en hızlı büyümelerden birine imza attılar. Öte yandan 1.219 ürünün daha, öncelikli yatırım listesine alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu düzenleme önümüzdeki dönemde yatırım şevkini artıracaktır. Bu büyüme rakamını yakalayan iş dünyamızın konsantrasyonun aynen devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan etkileyen kredi maliyetlerini makul seviyede tutmalıyız. Türkiye doğru yere odaklandığında her türlü sorunun üstesinden gelebiliyor."

Normalleşme sürecinin ekonomiyi canlandırdığını belirten Avdagiç, "Normalleşme bize iyi geliyor. Türkiye, 2021’de de güçlü büyümesini sürdürmek için bugün kabine toplantısından gelecek yeni normalleşme adımlarını can kulağıyla dinleyecektir." ifadelerini kullandı.

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