İthalatta gözetim uygulaması
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, solar modül ve paneller için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.
Ankara
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, fotovoltaik (solar) modül ve paneller için kilogram başına birim gümrük kıymeti 25 dolar olarak belirlendi.
Tebliğ, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.