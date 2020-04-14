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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 yükselişle 97.491,12 puana çıktı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.04.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.092,48 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 97.491,12 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96'yla spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,81'le inşaat oldu.

ABD'de açıklanacak bilançolar ve haftanın ikinci yarısında hızlanacak veri takvimi öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" temasına geçmesi ile dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07'lik düşüşle 96.470,97 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceği söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 93.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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