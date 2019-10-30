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Ekonomi

İtalyan Fiat, Fransız PSA ile birleşmek için görüşüyor

Fiat Chrysler Automobiles, Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını teyit etti.

Bahattin Gönültaş   | 30.10.2019
İtalyan Fiat, Fransız PSA ile birleşmek için görüşüyor

Berlin

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.

FCA’dan yapılan açıklamada, PSA Grubu ile dünyanın en büyük mobility (hareketlilik) gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

FCA böylece konuyla ilişkin uluslararası basında çıkan haberleri teyit etmiş oldu.

Haberden sonra Fiat hisseleri yüzde 8 değer kazandı

Fiat Chrysler'in ABD’de işlem gören hisseleri dün haberden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı.

FCA’ın PSA Grubuyla birleşme görüşmelerinin, İtalyan şirketin bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Birleşmeye yönelik görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirketin, dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacağı belirtiliyor.

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