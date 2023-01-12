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Ekonomi

İtalya'da benzin istasyonu çalışanları 25-26 Ocak'ta greve gitme kararı aldı

İtalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hükümetin geçen yıl uygulanan indirimi yılbaşından itibaren kaldırmasını protesto etmek amacıyla 25-26 Ocak tarihlerinde ülke genelinde benzin istasyonlarında greve gidileceği açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 12.01.2023
İtalya'da benzin istasyonu çalışanları 25-26 Ocak'ta greve gitme kararı aldı

Madrid

İtalya'da benzin dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (Faib, Fegica ve Figisc), yaptıkları ortak açıklamada, greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Sağ koalisyon hükümetini "benzin fiyatlarını artırmak ve sorumluluğu dağıtım şirketlerinin üzerine atmakla" suçlayan sendikalar, "kendilerine karşı utanç verici bir karalama kampanyası başlatıldığını, benzin istasyonları çalışanlarının, sürücüler tarafından her gün hakaretlere maruz kaldıklarını" ifade etti.

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte geçen yıl uygulanan litre başına 18 sentlik indirimi kaldırma kararı almıştı.

Ayrıca akaryakıt fiyatlarının şeffaflığıyla ilgili çıkarılan bir kararnamede, denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtilmiş ve her işletmecinin ulusal düzeyde ortalama benzin ve motorin fiyatlarını müşterilerine gösterme zorunluluğu getirilmişti.

İtalya'da aralık ayında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1,662 avro, motorin de 1,727 avro olurken, 1-8 Ocak'ta benzin 1,812 avro, motorin ise 1,868 avroya çıkmıştı.

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