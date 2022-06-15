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Ekonomi

İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

İtalya bayraklı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum Limanı'na demirledi.

Ali Ballı   | 15.06.2022
İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da

Muğla

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan 323 metre uzunluğundaki gemide, 1411 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Çoğu Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekizli yolcular işlemlerin ardından gemiden ayrılarak Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazı turistler, ilçedeki tarihi yerleri gezdi.

Kruvaziyer, Yunanistan'ın Mikanos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

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