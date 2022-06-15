Aktif Bank, Afrika'nın ilk Passolig'ini Senegal'e kurdu
Aktif Bank'ın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Passolig uygulamasını hayata geçirerek, bir ilke imza attıklarını belirtti.
Abidjan
Afrika'da bankacılık hizmetleriyle öne çıkan Aktif Bank'ın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, kıtada yaptıkları işlere duyulan güven nedeniyle Senegal'in FIFA standartlarında dijital biletleme ve stadyum geçiş kontrol sistemlerini Aktif Bank’tan talep ettiğini ve bunu hayata geçirerek bir ilke imza attıklarını söyledi.
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde düzenlenen Afrika CEO Forumu'na katılan Aktif Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Suat Utku, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Banka olarak son 6 yıldır Afrika CEO Forumu'na katıldıklarını, son üç forumun da sponsorları arasında yer aldıklarını söyleyen Utku, forumun devlet adamları, bankacılar ve finansçıları bir araya getiren iş geliştirme forumu olduğunu belirtti.
Afrika coğrafyasına ehemmiyet veren Türk bankası olduklarının altını çizen Utku, "Bu yüzden ihracatçılarımız, iş adamlarımız, enerji, inşaat faaliyetleri yapan iş adamlarımızın burada sorunlarını çözüyoruz, çözüm ortağıyız." dedi.
Aktif Bank’ın Afrika’da farklı bir iş modeli kurduğunu ve üç ana konuda hizmet verdiklerini dile getiren Utku, bunların, nakit yönetimi, ticaretin finansmanı ve hazine işlemleri olduğunu aktardı.
"Dünyada ilk defa Afrika içi ödeme platformunu kuran bankayız"
Afrika’da faaliyet yürüten 185 bankanın Aktif Bank’ta döviz hesabı bulunduğunu ifade eden Utku, şöyle konuştu:
"Bu bankaların para hareketlerini yönetiyoruz. Dünyada ilk defa Afrika içi ödeme platformunu kuran bankayız. Bu şu demek; Nijer’in bir bankası Mali’deki bir bankaya Aktif Bank’ın kendi sistemi içerisinde para gönderiyor. Bu yöntem hem ucuz hem de zaman tasarrufu sağlıyor."
Geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık para hareketini yönettiklerini belirten Utku, "Bu sene çok rahat 1,25 milyar doları geçeceğimizi düşünüyorum. Yüzde 25’lik bir büyüme hedefliyoruz." diye konuştu.
"Afrika ekonomisiyle Türk ekonomisini birbirine bağlıyoruz"
Utku, kıtada 7 yıldır faaliyet yürüttüklerini ve sıfırdan buralara geldiklerini söyledi.
Afrika’daki bankalarda oluşan likidite fazlasını da değerlendirdiklerini anlatan Utku, "Biz esasında Afrika’nın parasını da Türkiye’ye çekerek Türk ekonomisine kazandırıyoruz. Afrika ekonomisiyle Türk ekonomisini birbirine bağlıyoruz." dedi.
Aktif Bank’ın kıtada yürüttüğü akıllı şehir ve ulaşım çözümleri çalışmalarına da değinen Utku, kıtanın en önemli probleminin "kayıt dışı"nı tespit edememesi olduğunun altını çizdi. Utku, ulaşımda akıllı ödeme sistemlerine geçişin Afrikalılara çok cazip geldiğini belirterek, ülkelerin kayıt dışını önleyerek gelirlerini kontrol etmek istediğini söyledi.
Senegal’de 300 megavatlık bir çevrim santrali projesi de yürüttüklerini aktaran Utku, şunları kaydetti:
"Bu işte oluşan güven nedeniyle bize 'dijital biletleme işini de yapar mısınız' dediler. Senegal’de ilk defa elektronik biletle giriş yapabileceğiniz, FIFA standartlarında bir elektronik geçiş sistemi ile entegre ettiğimiz, tamamen dijital, güvenli, kontrol edilebilir ve taraftar açısından üst düzey bir deneyim sunan Stade du Senegal projesiyle başlangıcı yaptık. Afrika’ya teknoloji ihraç ediyoruz bir anlamıyla."
Banka olarak Türk girişimcilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Utku, Sahraaltı Afrika’sında Türkiye’nin en büyük bankası olduklarını vurguladı.
Salgın sürecinde aşı, ilaç, gıda, tekstil gibi birçok hayati sektöre aracılık yaptıklarını söyleyen Utku, "Biz sadece bankacı gözüyle bakmıyoruz, insan gözüyle bakıyoruz. Ulusların hayatını olumlu yönde değiştiriyorsak başarılı olmuşuz demektir." ifadesini kullandı.
Nijer Cumhurbaşkanı'ndan teşekkür
Africa CEO Forumu kapsamında Abidjan'da bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Utku, Bazum'un Aktif Bank'ın Nijer ekonomisi için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ettiğini aktardı. Nijer'in uluslararası finans piyasalarına bağlanma noktasında bankalarının köprü görevi gördüğünü kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Utku, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ekonominin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.