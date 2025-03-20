Dolar
38.00
Euro
41.36
Altın
3,037.07
ETH/USDT
1,995.30
BTC/USDT
85,550.00
BIST 100
9,954.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), indirimlere ara vererek politika faizini sabit tuttu.

Bahattin Gönültaş  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Berlin

Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te tutmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Banka, politika faizinin bir süre bu seviyede kalacağını değerlendirmektedir. Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümünün gerektirmesi halinde harekete geçilecek.” denildi.

Özellikle ABD kaynaklı ticaret çatışması ve hızla değişen güvenlik durumu nedeniyle yurt dışındaki belirsizliğe dikkat çekilen açıklamada, "Ekonomik gelişmeler açısından önemli olan, ticaret politikasının yeniden şekillenmesi ve değişen güvenlik durumunun ardından Avrupa'da savunma harcamalarındaki güçlü artıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, iç talep, yatırım ve artan savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin de önemli bir belirsizliğin söz konusu olduğu belirtildi.

2022'nin sonunda yüzde 10'un üzerine çıkan enflasyonun, Riksbank için sorun teşkil etmeye devam etmesi de dikkati çekiyor. Şubatta Tüketici Fiyat Endeksi, gıda ve elektrik fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle yüzde 2,2'den yüzde 2,9'a yükseldi.

Bankanın açıklamasında, “Yılın başında enflasyonda yaşanan yükseliş geçici olarak değerlendirilmektedir. Ancak Yönetim Kurulu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesine yol açabilecek bulaşıcı etkiler konusunda ihtiyatlı davranmaktadır.” denildi.

İsveç Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 2 ila yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda teknolojide rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye inşa edeceğiz
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında milyonlarca lira ele geçirildi

Benzer haberler

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

İsviçre Merkez Bankası faizi 25 baz puan düşürdü

Goldman Sachs: TCMB dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip

Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: "Trump'ın gümrük vergileri faiz kararlarını zorlaştırıyor"

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: "Trump'ın gümrük vergileri faiz kararlarını zorlaştırıyor"
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan "dezenflasyon" ve "faiz" mesajları

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan "dezenflasyon" ve "faiz" mesajları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet